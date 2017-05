Polizist erschießt Ehefrau und sich selbst

In diesem Haus in Echzell soll der Gießener Polizist zunächst seine Frau und dann sich selbst erschossen haben. (Foto: Fritsch)

GIESSEN/ECHZELL Ein Polizist, der zuletzt in Gießen tätig war, soll am späten Mittwochabend in einem Wohnhaus in Echzell (Wetteraukreis) einen erweiterten Suizid begangen haben.