Rechtsextreme wollen erneut demonstrieren

KUNDGEBUNG Stadt Wetzlar bestätigt die Anmeldung der Veranstaltung am 22. April

Dittmer selbst gab die Anmeldung der Veranstaltung am 22. April von 16 bis 21 Uhr per Mail bekannt. Die Wetzlarer Stadtverwaltung bestätigte, dass die Anmeldung am Donnerstagnachmittag beim Ordnungsamt eingegangen ist. Als stellvertretender Versammlungsleiter sei ein Mann aus Dillenburg genannt. Die Organisatoren gingen von 200 Teilnehmern aus.

Gleiche Aktion startete in Dillenburg

Dittmer selbst ist in der verfassungsfeindlichen Partei „Pro NRW“ aktiv und Anmelderin der Dügida-Demos in Düsseldorf. Sie teilte mit, die Kundgebung in Wetzlar werde in Zusammenarbeit mit einem „Bürgerbündnis Wetzlar“ organisiert, das sie seit zwei Jahren unterstütze. Das Motto der Demonstration laute „Für die Zukunft unserer Kinder“.

Dittmer war Anfang Dezember vergangenen Jahres bei einer Kundgebung unter dem gleichen Motto in Dillenburg aufgetreten. In Wetzlar trat sie erstmals im Herbst 2015 bei einem Marsch von Rechtsextremen durch die Stadt öffentlich in Erscheinung. Damals demonstrierten während einer Gegenveranstaltung fast 1000 Menschen auf dem Domplatz gegen Hass und Extremismus.

Details zu der Kundgebung am 22. April stehen noch nicht fest. Im Rathaus hieß es, die Anmelder der Veranstaltung würden in Kürze zu einem ersten Gespräch gebeten. (diw)