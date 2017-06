Rehor rettet Leben

Ehrung Bouffier zeichnet Polizisten aus

Zu den Geehrten gehört Polizeioberkommissar Sebastian Rehor aus Wetzlar. Er wurde vom Ministerpräsidenten öffentlich belobigt.

Am 12. Mai 2016 hat Rehor mit einem Kollegen einen Unfall in Lollar aufgenommen. In unmittelbarer Nähe hielt ein 65-jähriger Autofahrer zum Abbiegen an. Der Mann erlitt in diesem Moment einen Herzinfarkt, beschleunigte ungewollt sein Fahrzeug und fuhr in das gegenüberliegende Geschäft eines Optikers.

Die beiden Polizeibeamten erfassten die Situation und leisteten sofort Erste Hilfe. Rehor begann mit der Reanimation des Fahrers, der den Vorfall überlebte. (red)