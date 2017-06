Von Lothar Rühl

Sanierungen kosten 4,7 Millionen

BÜRGERVERSAMMLUNG Heller stellt Hüttenberger Planungen für die nächsten Jahre vor

Hüttenberg-Reiskirchen Die Gemeinde Hüttenberg will bis 2019 fast 4,7 Millionen Euro in die Sanierung öffentlicher Gebäude stecken. Das gab Bürgermeister Christof Heller (CDU) in der Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Reiskirchen bekannt.

