Satire, Tanz und Travestie bilden tollen Mix

STIMMUNG 150 Frauen feiern in Erda Fasching mit dem KCE und erleben ein klasse Programm

Hohenahr-Erda „Eiszeit und Real Life“ dominierten in der 21. Frauensitzung des Karnevalclubs Erda. Gut 150 Faschingsbegeisterte erfreuten sich an Sketchen, Gardetänzen und nicht zuletzt an den „Bengels“, dem Männerballett des KCE.

Copyright © mittelhessen.de 2017