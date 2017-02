Sehr kahl, aber nicht illegal

GEHÖLZSCHNITT Fällung alter Weiden bei Dorlar ruft Kritik hervor

Lahnau/Wetzlar Bis Ende der Woche sind sie noch am Werk: An der B 49 zwischen Wetzlar und Gießen fällt ein Unternehmen im Auftrag der Straßenbehörde „Hessen Mobil“ Bäume – auch solche, die gar nicht an der Straße stehen. Muss das sein?

