Simulator: Noch einmal mit der Bieberlies fahren

BIEBERTAL Nur die Älteren kennen das Gefühl noch, mit der Bieberlies von Bieber nach Gießen zu zuckeln. Der Verkehr der damals 9,5 Kilometer langen Eisenbahnstrecke wurde schon im April 1952 eingestellt, weil er sich wegen der in Mode gekommenen Omnibusse nicht mehr lohnte. Dennoch ist die Bieberlies, wie die Lok der Biebertalbahn genannt wurde, heute eine echte Legende.

Zum 65. Jahrestag der Einstellung des Personenverkehrs hat der Heimatverein Rodheim-Bieber für Samstag eine echte Attraktion organisiert. Auf dem Parkplatz vor der Gemeindeverwaltung (Mühlbergstraße 9) steht in der Zeit von 8 bis 16 Uhr der Bahnverkehrssimulator des „Interdisziplinären Forschungsverbands Bahntechnik“ (IFoBa). Mit vielen historischen und technischen Daten gefüttert, kann das computergesteuerte Gerät eine Fahrt in einem der historischen Personenwaggons mit echtem Eisenbahn-Feeling simulieren. Zwei Euro kostet die „Fahrt“, bei der die Beschleunigung, das Ruckeln und die Neigung des Zuges spürbar werden. Während man auf der spärlich gepolsterten Bank sitzt, werden die dem Original nachempfundenen Geräusche eingespielt. Vor den Fenstern laufen je nach Fahrtfortschritt die Bilder der Biebertaler Landschaft bis hin ans Neustädter Tor in Gießen ab.

Zur Abrundung werden mit speziellen Aerosolen sogar der Geruch der Waggons von damals und der Steinkohlerauch simuliert. Die Verantwortlichen von IFoBa wiesen in ihrer Ankündigung darauf hin, dass es sich um gesundheitlich unbedenkliche Geruchsstoffe handelt. (he/Foto: Schwarz)