Stabwechsel bei Wetzlardruck

Von Uwe Röndigs

IN EIGENER SACHE Geschäftsführer Martin Grude verabschiedet sich in den Ruhestand

Arbeiteten in den vergangenen Jahren gemeinsam an der Weiterentwicklung des Zeitungshauses in Wetzlar: Martin Grude (l.) und Michael Emmerich (r.). Mit dem 30. Dezember verabschiedete sich Grude in den Ruhestand. (Foto: Vetter)

Damit endet für Grude ein beruflicher Langstreckenlauf für das Zeitungshaus, der mit seiner Kontinuität in der Branche selten zu finden ist. Grude wurde 1992 neben Werner Kraus an die Spitze der Geschäftsführung berufen. Mit gerade 40 Jahren übernahm der Vater dreier Söhne die Verantwortung für den kaufmännischen Bereich und nach vier Jahren die alleinige Geschäftsführung des Verlages.

Grude sieht das Zeitungshaus für die Zukunft sehr gut aufgestellt

Der Diplom-Volkswirt war nach seinem Studium an der Universität Köln und leitenden Funktionen im Stuttgarter Ehapa-Verlag und im Dortmunder Harenberg-Verlag nach Wetzlar gekommen.

Auf „sehr gute Jahre für die Zeitung“ konnte der scheidende Geschäftsführer in der ersten Dekade zurückschauen, wie er bei seinem Abschied von den Mitarbeitern zusammenfasste. Bis mit den Anschlägen auf das World Trade Center im Jahre 2001 eine Zeitenwende anbrach. Die Verlagslandschaft erlebte, dass nicht nur eine konjunkturelle, sondern eine strukturelle Krise die Nachrichtenwelt veränderte. Nicht die politisch-wirtschaftliche Erosion, sondern die Digitalisierung der Wirtschaft entpuppte sich jedoch immer mehr als der Motor der Veränderung im Verlagswesen.

In dieser Dynamik sieht Grude die Zeitungsgruppe Lahn Dill insgesamt sehr gut aufgestellt. An drei Entwicklungen sei in den vergangenen Jahren konsequent gearbeitet worden: an der Steigerung der Attraktivität der Anzeigenzeitungen im Hause, an der Qualitätssicherung der Tageszeitung und an der Entwicklung digitaler Angebote. Das Ergebnis: Die Reichweite der heutigen Nachrichtenangebote ist höher denn je.

Grude beendet mit der Jahreswende auch sein ehrenamtliches Engagement für die Presse. So arbeitete er für den Verband Hessischer Zeitungsverleger (VHZV) im Vorstand (2004 bis 2016) mit. Zuvor war er bereits über viele Jahre (bis 2016) Delegierter des VHZV zum Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Darüber hinaus war er ebenfalls über viele Jahre Mitglied des Aufsichtsrats der Zeitungs Marketing Gesellschaft (ZMG). In dem Verein „Helft uns helfen“ der Zeitungsgruppe, der seit 15 Jahren um Leserspenden wirbt, um damit soziale Projekte in Mittelhessen zu unterstützen, war Grude seit Gründung Erster Vorsitzender. Der Verein wird in diesem Jahr die Marke von einer Million Euro erreichen.

Alleiniger Geschäftsführer der Wetzlardruck GmbH ist ab 1. Januar Michael Emmerich (56), der den Verlag bereits seit drei Jahren gemeinsam mit Martin Grude geleitet hat. Im Verlag erscheinen neben der „Wetzlarer Neue Zeitung“ das „Herborner Tageblatt“, der „Hinterländer Anzeiger“, das „Weilburger Tageblatt“ sowie die „Dill-Post“ und die „Dill-Zeitung“. Zusammen erreichen die Tageszeitungen knapp 200 000 Leser. Daneben erscheinen die beiden Anzeigenzeitungen „Lahn Dill erleben“ und „Kompakt!“ jeweils mit einer Auflage von 160 000 Exemplaren.

Ständig aktuell informiert das Internetportal www.mittelhessen.de sowie die Nachrichten App [m]-News. Das regionale Nachrichtenportal in Mittelhessen hat über drei Millionen Seitenaufrufe im Monat.