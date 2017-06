Stadtradler erobern das Umland

Aktionstag 120 Menschen gehen bei Touren an den Start / Wenig Resonanz im Stadion

Zieleinfahrt ohne Flagge: Am Ende der Ausfahrt kehren die Teilnehmer der Tour zum Outdoorzentrum über die Dillbrücke in Richtung Stadion zurück – geschwitzt und etwas schlauer: Denn die Fahrt führte nicht nur über bekannte Wege, sondern auch durch Neuland. (Foto: Reeber)

Wetzlar Am Freitag ist das Stadtradeln in Wetzlar gestartet, doch nach der abgesagten Auftakttour markierte der Aktionstag „Wetzlar radelt“ am Sonntag eine Art offiziellen Startschuss.

Und dieser Startschuss hätte durchaus noch lauter, also besser besucht sein können, befanden Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und der städtische Radverkehrsbeauftragte Peter Fuess einmütig. Zwar waren am Morgen etwa 120 Starterkarten für die drei angebotenen Touren verteilt worden. Zum Fest im Stadion blieben nach den Touren dann aber nur wenige Radfahrer – was vor allem die Betreiber der Aktions- und Verpflegungsstände in der Kasse gemerkt haben dürften.

Bunte Pfeile brachten Radler ans Ziel – doch Geheimtipps und ungewohnte Ausblicke gab es nur im Pulk

Dabei waren die äußeren Bedingungen bestens: warmes Wetter, wenig Wind. Ab 9 Uhr konnten die Radler entweder auf eigene Faust oder als Teil einer Gruppe auf eine von drei Strecken gehen: mit dem Mountainbike rund um Wetzlar, gemütlich zum Tretbecken in Burgsolms oder ins Outdoorzentrum im Ulmtal – und zurück. Die Strecken waren vorher von Helfern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) mit Pfeilen markiert worden. Verfahren war also schwierig.

Wer bei einer geführten Tour dabei war, hatte zudem die Chance, abseits der markierten Wege auf den „geheimen“ Strecken der Tourenleiter zu fahren und dabei neue Wege und neue Aussichten zu erleben.

Etwa 30 Radler nutzten nach Worten von Klimaschutzmanagerin Kristin Leismann die Chance und meldeten sich vor Ort im Stadion neu zum Stadtradeln an. „Kurioserweise sind auch zwei Touristen mitgefahren. Die kamen hier vorbei und waren gleich begeistert.“ Und Peter Fuess, zugleich Kreisvorsitzender des ADFC, freute sich, am Stand im Stadion zwei Neumitglieder gewonnen zu haben.

Ganz ausgelassen wollte die Stimmung im Stadion dennoch nicht werden – der wenigen Besucher wegen. Im Gespräch dachten Wagner und Fuess bereits über das nächste Jahr nach – vielleicht könne man den Aktionstag Richtung Haarplatz verlegen, wo es mehr Laufkundschaft und eine etablierte Gastronomie gibt?

Auf dem asphaltierten Haarplatz wäre wohl auch er mit dabei: Mit seinem Velomobil, in dem er liegend radelt, ist Harald Mayer aus Wetzlar eher ein Fan des festen Untergrundes. Schotter und Waldwege befährt er ungern, erklärte er im Stadion allen, die über sein torpedoförmiges Rad staunten. Seit Jahren fährt er damit von Wetzlar täglich nach Weilburg zur Arbeit, braucht jeweils 45 Minuten. „Auf der Ebene kommt kein Rennrad mit mir mit“, sagt er. Optisch sowieso nicht. (pre)