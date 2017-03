Von Pascal Reeber

Stichwahl: SPD gibt keine Empfehlung

POLITIK Gespräche mit der CDU

Lahnau Am Mittwoch haben sich Lahnauer SPD und CDU zusammengesetzt. Am Ende steht als Ergebnis: Die SPD gibt für die Stichwahl ums Bürgermeisteramt am Sonntag keine Empfehlung ab.

