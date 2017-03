Von Pascal Reeber

Stichwahl - und die SPD schaut zu

WAHL Wrenger-Knispel und Velten holen die meisten Stimmen / Wahlbeteiligung niedrig

Lahnau Im Moment von Sieg und Niederlage bleiben sie sich treu: Und so stoßen Ulf Perkitny, Silvia Wrenger-Knispel und Markus Velten mit einem Glas Sekt auf den Ausgang der Bürgermeisterwahl an, danken sich für einen fairen Wahlkampf. Der an dieser Stelle für einen endet.

Copyright © mittelhessen.de 2017