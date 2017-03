Von Siegbert Bender

Stolpersteine gegen das Vergessen

ZEITGESCHICHTE In Burgsolms und Oberndorf wird an Verbrechen gegen Juden erinnert

Solms 22 Stolpersteine hat der Kölner Bildhauer und Künstler Gunter Demnig in der Solmsbachstraße 14 in Burgsolms und in der Braunfelser Straße 36 in Oberndorf während einer Gedenkfeier verlegt.

