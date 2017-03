Streit endet mit Messerstich

WETZLAR-DUTENHOFEN Nach einem Streit unter Asylbewerbern am Sonntagabend hat einer der Beteiligten durch einen Messerstich lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Gegen 21.50 Uhr informierten Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Zum Seifengraben" in Dutenhofen per Notruf die Polizei. Die 20 und 21 Jahre alten Männer waren aus bisher nicht bekannten Gründen aneinander geraten.

Nach Ermittlungen der Polizei stach der 20-Jährige im Laufe des Streits mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Sein Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wird derzeit in einem Gießener Krankenhaus stationär behandelt. Eine Streife der Wetzlarer Polizei nahm den Täter wenig später vor dem Haus fest.

Anzeige

Über die Hintergründe des Streits und das genaue Tatgeschehen macht die Polizei derzeit noch keine Angaben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verbrachte der mutmaßliche Täter die Nacht im Polizeigewahrsam und wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt. (red)