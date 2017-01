Sturmtief "Egon" wirft Bäume um

WETTER Schulausfälle und wenige Unfälle

„Über Personenschäden und/oder größere Sachschäden liegen bislang keine Meldungen vor“, so die Polizei nach der Sturmnacht.

Diverse Bäume haben den Durchzug des Sturms aber nicht so gut verkraftet: Auf der L 3183 in Hirzenhain-Glashütten, im Philosophenweg in Wetzlar, auf der L 3053 bei Hohenahr-Hohensolms, der L 3053 bei Blasbach, der L 3054 in Waldsolms-Kraftsolms, in Dietzhölztal-Mandeln und auf der Kreisstraße 379 Braunfels-Altenkirchen kam es durch umgestürzte Bäume zu Verkehrsbehinderungen und vorübergehenden Straßensperrungen.

Laut Polizeisprecher Martin Ahlich gab es nur wenige Unfälle: „Zwei kleinere Unfälle gab es auf der B 255 an den Abzweigen zu den Kreisstraßen 61 und 67 sowie in der Schönbacher Hauptstraße in Herborn. Bei diesen Unfällen entstand jeweils nur ein geringer Sachschaden.“ In Aßlar-Werdorf machte sich zudem – trotz der erfolgten Sicherung – ein Pavillon selbstständig und flog durch die Luft.

Laut dem Radiosender FFH gab es wetterbedingt an folgenden Schulen Unterrichtsausfälle: Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg, Westerwaldschule Driedorf und der „Nassau-Oranien-Schule“ in Greifenstein-Beilstein.

Im angrenzenden Siegerland ging „Egon“ etwas kräftiger zur Sache: „Seit Freitagmorgen 5 Uhr haben sich bis 9.10 Uhr kreisweit zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Der Gesamtsachschaden bei den zehn Unfällen beläuft sich auf rund 65 000 Euro. Wie üblich, kam es an den bekannten Straßensteigungsstücken im gesamten Kreisgebiet zu Behinderungen durch liegengebliebene Fahrzeuge, vornehmlich Lkw“, so die Siegener Polizei. (red)