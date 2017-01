Such-Einsatz im Steinbruch abgebrochen

Von Martin H. Heller

POLIZEI Hubschrauber, Polizisten, DLRG und Feuerwehr suchen Gelände ab

Wetzlar DLRG-Rettungsschwimmer, Feuerwehrleute, Polizisten und eine Hubschrauberbesatzung haben am frühen Mittwochabend im Steinbruch Niedergirmes nach einer möglicherweise hilflosen Person gesucht.

Über zwei Stunden lang durchsuchten fast drei Dutzend Helfer das Steinbruchgelände unterhalb des Föderturms der stillgelegten Grube Malapertus. Jugendliche hatten am späten Nachmittag in dem Bereich Hilferufe gehört und dies gemeldet.

Wie ein Sprecher der Wetzlarer Feuerwehr am Abend mitteilte, hatten die Helfer tatsächlich Fußspuren auf dem zugefrorenen Steinbruchweiher gefunden, die auch am Rand zu finden waren, da wo das Eis brüchig war. Das Wasser unter dem Eis ist an der Stelle etwa einen Meter tief. Die Feuerwehr suchte den Teich mit einer Wärmebildkamera ab. Das Gleiche wiederholte die Besatzung eines Hubschraubers der Polizei aus der Luft. Beides blieb ohne Ergebnis.

Anzeige

Da bis zum Abend keine Vermisstenmeldung bei der Polizei in Wetzlar eingegangen war und außerhalb des Weihers keine weiteren Hinweise auf einen Vermissten gefunden werden konnten, brachen die Helfer die Suche ab. Taucher bei Dunkelheit unters Eis zu schicken, erschien zu riskant und zudem wenig erfolgversprechend.