Suche nach dem Chef geht weiter

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG TSV Albshausen findet erneut keinen neuen Vorsitzenden

Solms-Albshausen Die Suche nach einem Vorsitzenden beim TSV Albshausen geht in die dritte Runde. Wie in den beiden Jahren zuvor konnte auch diesmal in der Jahreshauptversammlung kein Kandidat für die Vereinsspitze gefunden werden.

