Tiertransporter kippt um - Vollsperrung auf der A45

UNFALL Vier Rinder sterben bei Wetzlar / Fahrer verletzt sich leicht

WETZLAR Auf der A45 bei Wetzlar ist am Donnerstagmorgen ein Tiertransporter umgekippt. Bei dem Unfall starben vier Rinder. Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wetzlarer Kreuz und Wetzlar Ost. Der 53-jährige Fahrer aus dem Landkreis Gütersloh war mit seinem Gespann auf der Sauerlandlinien von Dortmund in Richtung Hanau unterwegs.

In einem Baustellenbereicht geriet er mit seinem Laster aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schlingern. Das Zugfahrzeug mit zehn Tieren blieb stehen, der Anhänger kippte mit den 23 Rindern um. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und konnte nach kurzer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Vier Rinder verstarben im Anhänger. Eine Veterinärmedizinerin übernahm die Erstbetreuung der Tiere.

Staus könnten bis in die Mittagsstunden andauern

Der umgestürzte Anhänger verschob die Mittelleitplanke in der Baustelle. Während der Bergungsarbeiten der Rinder mussten die Fahrstreifen der A 45 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Anschließend lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die 19 überlebenden Rinder aus dem umgestürzten Anhänger wurden zu einem Landwirt im Landkreis Gießen transportiert. Die zehn Rinder im Zugfahrzeug überstanden den Unfall unbeschadet.

Für die Bergung des umgestürzten Anhängers und die Reparatur der Mittelleitplanke ist die Autobahn seit 8.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Arbeiten könnten sich laut der Polizei noch bis in die Mittagsstunden ziehen.

Die Polizei empfiehlt die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Verkehrsteilnehmer in Richtung Süden werden gebeten, ab dem Wetzlarer Kreuz auf die U 46 auszuweichen. Wer in Richtung Norden unterwegs ist, sollte ab dem Gießener Südkreuz auf die A 485 in Richtung Gießen und am Dreieck Bergwerkswald auf die B 49 in Richtung Wetzlar fahren. (red)