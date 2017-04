Umgekippter Lkw blockiert die A 45

SPERRUNG Zwischen Wetzlarer Kreuz und Wetzlar Ost

Wetzlar Ein Lkw-Unfall am Dienstagmorgen auf der A 45 bei Wetzlar sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr in Richtung Hanau. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen dem Wetzlarer Kreuz und Wetzlar Ost ab 9.30 Uhr voll gesperrt.

Um 5 Uhr war der Fahrer mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Wetzlarer Kreuz und Wetzlar Ost in Richtung Hanau unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen fuhr der Trucker an der Abfahrt zur B 49 über den Fahrbahnteiler, kippte mit seinem Zugfahrzeug nach links um und blockiert seitdem den rechten Fahrstreifen.

Der Anhänger blieb stehen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seiner Kabine geborgen werden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert

Aufgrund der Baustellenführung an der Anschlussstelle Wetzlar Ost – der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen führt über eine parallel übergeleitete Spur – floss der Verkehr in Richtung Hanau zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Zur Bergung des Lasters richtet die Straßenmeisterei ab 9.30 Uhr am Wetzlarer Kreuz eine Vollsperrung in Richtung Hanau ein. Die umgekippte Zugmaschine muss von einem Kran wieder auf die Räder gestellt werden. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, ist noch unklar. Mit Behinderungen ist laut Polizeiangaben bis etwa 13 Uhr zu rechnen.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei, ab dem Wetzlarer Kreuz über die Umleitungsstrecke 46 (A 480 Richtung Wetzlar, B 277, B4 9 Richtung Gießen und an der Anschlussstelle Wetzlar Ost wieder auf die A 45) an der Vollsperrung vorbeigeführt. Allerdings sind die Ausweichstrecken schon überlastet.

Der Schwerlastverkehr aus dem Ruhrgebiet in Richtung Rhein-Main-Gebiet wird gebeten die A 45 weiträumig, möglichst über die A 4 und A 3 in Richtung Frankfurt zu umfahren. (gro)