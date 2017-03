Unfall mit Quecksilber

FEUERWEHR Chemietrakt in Großen-Linden geräumt

An der Anne-Frank-Schule in Großen-Linden ist während des Chemieunterrichts ein Thermometer mit Quecksilber zerbrochen. Daraufhin wurde der Chemietrakt geräumt. (Foto: Friese)

GROSSEN-LINDEN Ein zerbrochenes größeres Quecksilberthermometer hat am Freitagmittag gegen kurz vor 12 Uhr einen Feuerwehreinsatz an der Anne- Frank- Schule in Großen-Linden ausgelöst.