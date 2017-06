Unwetter stoppt Staffelstabübergabe

STADTRADELN Tour von Gießen nach Wetzlar abgesagt / Am Sonntag ist Aktionstag

Beim Aktionstag Rad am Sonntag werden drei Touren angeboten, die allesamt aus Wetzlar hinaus in die Natur führen. (Foto: Reeber)

Es war bereits der zweite Versuch, während des Stadtradelns eine Tour der Nachbarstädte zu organisieren – von Gießen, wo das Stadtradeln am Freitag endete, nach Wetzlar, wo es an diesem Tag begann. Auch im vorigen Jahr war die Fahrt bereits am Wetter gescheitert. „Aller guten Dinge sind drei – nächstes Jahr klappt es bestimmt“, kommentierte die Gießener Tour-Organisatorin Katja Bürckstümmer.

Drei Touren bei Aktionstag am Sonntag

Anzeige

Tour hin oder her: Seit Freitag läuft in Wetzlar der dreiwöchige Stadtradel-Aktionsraum. Bis zum 29. Juni sammeln die Teilnehmer Kilometer, zudem machen Aktionen und Veranstaltungen Werbung für das Radfahren. Und nach der ausgefallenen Tour vom Freitag richten sich nun alle Augen auf den Sonntag: Beim Aktionstag „Wetzlar radelt“ versammelt sich die Rad fahrende Gemeinde ab 9 Uhr im Stadion auf der Lahninsel. Dort werden zunächst drei Radtouren in die Umgebung angeboten: Eine Familientour zum Tretbecken Burgsolms (25 Kilometer), eine große Tour zum Outdoorzentrum im Ulmtal (48 Kilometer) und die Mountainbiketour „Wetzlar von oben sehen und dann feiern“ (25 Kilometer). Gestartet wird individuell zwischen 9 und 11 Uhr. Nur die Mountainbiker fahren gemeinsam als Gruppe um 10 Uhr los. Nach Rückkehr der Radler werden im Stadion Getränke und Essen angeboten, zudem gibt es Aktionen und Infostände. Die Tuxedo Drive Big Band der Musikschule spielt.

Wetzlar nimmt in diesem Jahr zum dritten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Wer sich online auf www.stadtradeln.de registriert, kann ganz offiziell Kilometer für die Stadt sammeln und sie dort eintragen. Die Summe der erfahrenen Kilometer wird am Ende addiert. Im vorigen Jahr kamen 770 Radler dabei auf 101 881 Kilometer. Registrierungen fürs Stadtradeln sind übrigens auch am Sonntag im Stadion möglich. (pre)