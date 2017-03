Viel zu viel Nitrat in der Lahn

UMWELT Messfahrt des VSR-Gewässerschutz fördert Höchstwert für den Fluss in Wetzlar zutage

Wetzlar Die Nitratkonzentration in der Lahn ist viel zu hoch. Das ist das Ergebnis einer Messfahrt im Dezember 2016 vom Oberlauf bis zur Mündung in den Rhein bei Lahnstein. Die höchste Belastung fanden Gewässerschützer im Lahnwasser in Wetzlar.

