Von Klaus Peter

Volles Haus unter dem See

HOCHWASSERSCHUTZ Besucher informieren sich über die Funktion der Aartalsperre

Bischoffen Mehr als 300 Besucher haben sich am „Tag der offenen Tür“ über Technik und Innenleben der Aartalsperre informiert. Die Stauwärter Patrick Will und Wolfgang Völker führten sie in Gruppen von etwa 20 Personen durch das „Innenleben“. 15 Führungen gab es.

Copyright © mittelhessen.de 2017