Von Manuela Jung

Vom Glücksrausch in den Ruin

ABHÄNGIGKEIT Fachleute sprechen im Nachbarschaftszentrum Niedergirmes über Spielsucht

Wetzlar Auf ein Fußballspiel wetten, kleine Geldscheine über Glücksspiele zu großen machen, in virtuelle Welten abtauchen - was für viele nach Vergnügen klingt, birgt Gefahren und endet immer häufiger in der Sackgasse.

