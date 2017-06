Von Steffen Gross

Vorwurf lautet auf Mord

GERICHT Nach Attacke auf 70-Jährige startet Prozess gegen 20-Jährigen

Lahnau/Limburg Mehr als eineinhalb Jahre nach den brutalen Angriffen einer Einbrecherbande auf eine 70-Jährige in deren Wohnung in Atzbach muss sich ein weiterer Täter wegen versuchten Mordes vor der Großen Jugendstrafkammer am Landgericht Limburg verantworten.

Copyright © mittelhessen.de 2017