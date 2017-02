Wetzlarerin schafft es bis ins Finale

MISSWAHL Modic unter Top Acht

Wetzlar/Rust Der Europapark Dome in Rust ist am Samstagnachmittag fertig geschmückt. 20 Tischreihen stehen bereit für 800 Personen. Noch sind die Plätze unbesetzt, doch das wird sich in ein paar Stunden ändern. Denn dann beginnt sie: Die Miss Germany Wahl 2017.

Copyright © mittelhessen.de 2017