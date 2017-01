Wetzlarerin wird Miss Hessen

WAHL 17-jährige Schülerin Aleksandra Modic landet vorne

WETZLAR Großer Erfolg für die Wetzlarerin Aleksandra Modic: Die 17-jährige Schülerin ist am Samstagabend in Gießen zur Miss Hessen gekürt worden.

Ausgetragen wurde der Schönheitswettbewerb im Einkaufszentrum "Neustädter Tor". Die 18 Teilnehmerinnen mussten die Jury im Abendkleid, im Bikini sowie bei einem Interview überzeugen. Modic siegte dabei mit weitem Vorsprung: Sie kam auf 860 Punkte und lag damit um 540 Punkte vor der zweitplatzierten Alina Simon, einer 18 Jahre alten Abiturientin aus Maintal.

„Sie hat ein Super-Interview gegeben, hatte ein sehr tolles Abendkleid an und mit 17 die beste Figur von allen“, begründete Rudi Köhlke von der Veranstalterorganisation das gute Abschneiden der Wetzlarerin. Die 1,73 Meter große Gewinnerin, zu deren Hobbys Lesen, Reisen, Tanzen und Sport gehören, konnte Preise im Gesamtwert von 4000 Euro mit nach Hause nehmen, darunter Reisen, Kleider und Kosmetik.

Modic vertritt Hessen damit auch bei der Wahl zur Miss Germany, die in diesem Jahr am 18. Februar im Europa-Park in Rust stattfindet. Im vergangenen Jahr hatte Katharina Schubert aus Wiesbaden den Titel der Miss Hessen geholt. (hog/dpa)

