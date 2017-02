Wie kommen Tiere über den Winter?

BILDUNG Forschertag in den naturwissenschaftlichen Räumen der Carl-Kellner-Schule in Braunfels

Braunfels Gerade an Tagen, an denen die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt liegen, fragt man sich: Wie schaffen es eigentlich die Tiere, die sich nicht in einer geheizten Wohnung aufhalten können, diese Kälte zu überstehen?

