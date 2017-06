Von Pascal Reeber

Wild und wellig mit Wagner durch Wetzlar

STADTRADELN Eine Radtour mit dem Oberbürgermeister durch seine Stadt: Geschichte, Berge und Aussichten auf 24 Kilometern

Wetzlar Am „Bleistift“ hat er noch Kondition für die Treppe übrig. Manfred Wagner steht an der Brühlsbacher Warte über „seiner“ Stadt und erzählt. Von Nauborn und den Unimogs. Mit dem Oberbürgermeister per Rad durch Wetzlar: Das ist eine wellige, wilde, kurzweilige Fahrt.

Copyright © mittelhessen.de 2017