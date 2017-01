Willkommen in der Arbeitswelt!

Von Lothar Rühl

AUSBILDUNG Lebenshilfe zufrieden mit Entwicklung des Berufsbildungsbereichs

Wetzlar Förderschülern den Einstieg in die Berufswelt erleichtern – diese Aufgabe schreibt sich die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg seit zwei Jahren auf die Fahnen. Dort ist man mit der bisherigen Entwicklung des neu geschaffenen Berufsbildungsbereichs sehr zufrieden.

Vorstand Werner Heimberg und die Leiterin des Berufsbildungsbereichs, Birgit Ziegler, haben diese Bilanz gezogen. Das Projekt der Lebenshilfe wird von der Arbeitsagentur finanziert und bietet Schulabgängern der Friedrich-Fröbel-Schule oder anderen Förderschulen an, eine berufliche Grundqualifizierung zu durchlaufen.

Derzeit hat dieser Zweig 50 Teilnehmer, die im Postgebäude in der Sophienstraße angeleitet werden. Diese Zeit nach der Schulausbildung solle den jungen Menschen als Orientierung dienen, in Ruhe ihre Fähigkeiten und Stärken erkennen zu können. Dabei begegnen sie allen Sparten der Beschäftigung innerhalb der Lebenshilfe. Verstärkt werden sie aber auch auf die Arbeit in der freien Wirtschaft vorbereitet.

„Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird“, sagte Heimberg.

Spatenstich für inklusives Wohnprojekt soll bereits im Sommer erfolgen

Er informierte im Zuge der Veranstaltung auch darüber, dass die Lebenshilfe Anfang 2017 einen Bauantrag für die Errichtung eines Wohnhauses im Wetzlarer Blankenfeld stellen wolle und hoffe, im Sommer den ersten Spatenstich zu machen.

Die FeG möchte dort ein neues Gemeindehaus errichten. Laut Heimberg soll das inklusive Wohnprojekt 17 Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderungen erhalten, die alle barrierefrei erreichbar sind.

Von einem Engpass bei den Tagesförderstätten sprach der Vorstand, weil alle vorgehaltenen Plätze – 32 in Wetzlar und 19 in der Florentine – ausgeschöpft seien. Hier sei die Lebenshilfe mit dem Landeswohlfahrtsverband im Gespräch, damit dieses nachgefragte Angebot weiter ausgebaut werden könne. „Wir gehen davon aus, dass wir Übergangslösungen schaffen müssen“, stellte Heimberg fest.

Behinderte und nichtbehinderte Schüler der Theater-AG an der Friedrich-Fröbel-Schule waren ebenfalls gekommen, um mit ihren Lehrerinnen Bine Schindler und Dagmar Eickhoff ein Theaterstück aufzuführen. In den vergangenen Monaten hatten die Schüler das Werk selbst entwickelt und einstudiert.