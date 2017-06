Wolf streift durch Mittelhessen

WILDLEBEN Nabu bestätigt Wolfssichtung bei Biebertal / Tier muss Respekt behalten

Viel grüne Flur und ein nicht ganz scharfer Flurbewohner, der nicht nur aussieht, wie ein Wolf mit Beute im Maul: Dieses Foto entstand am 31. Mai zwischen Hof Haina und Biebertal und zeigt, wie die Untersuchung des Nabu bestätigt, tatsächlich einen Wolf. (Foto: Nabu/Johannes Klein)

BIEBERTAL/WETZLAR Was erst nur eine Mutmaßung war, ist nun Gewissheit: Am 31. Mai streifte ein Wolf durch Mittelhessen. Nahe des Hof Haina wurde er fotografiert.

„Das Wolfsbüro ,Lupus‘ hat nun bestätigt, dass es sich bei dem von zwei aufmerksamen Naturfreunden oberhalb von Hof Haina in Richtung Waldgirmes fotografierten Tier um einen Wolf handelt“, freut sich Inge Till von der „Landesarbeitsgruppe Wolf“ im Naturschutzbund (Nabu). Der erneute Wolfsnachweis zeige, dass Hessen bereits ein Wolfsland sei.

„Nachdem in der letzten Zeit öfter Wolfssichtungen im Sieger- und Sauerland gemeldet wurden, lag die Vermutung nahe, dass in diesem Jahr auch in Hessen wieder ein Wolf auftaucht“, erklärt Till.

Programm des Nabu unterstützt Nutzviehhalter beim Schutz der Herden vor dem Beutegreifer

Um die Akzeptanz für die Rückkehr von Wölfen zu fördern, unterstützt die Arbeitsgruppe Wolf interessierte Nutztierhalter mit dem Projekt „Schnelle Eingreiftruppe Herdenschutz“ dabei, sich auf die Rückkehr des grauen Beutegreifers vorzubereiten. Damit leisten die Nabu-Aktiven auch einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Wolfs-Managementplans der hessischen Landesregierung.

Im Rahmen des Projektes werden ehrenamtliche Helfer ausgebildet, die Nutztierhalter beim Aufbau von Herdenschutzzäunen in Wolfsregionen unterstützen können. Die Beweidung mit Schafen und Rindern dient häufig dem Erhalt wertvoller Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Ziel der Naturschützer ist es, möglichen Wolfsübergriffen auf Nutztierherden in der Region vorzubeugen.

Der Nabu Hessen rät dazu, bei möglichen Wolfssichtungen besonnen zu reagieren. „Wie bei anderen großen Wildtieren gilt auch beim Wolf: Abstand halten, nicht darauf zugehen und nicht bedrängen“, erklärt Wolfsexpertin Till. Damit die Tiere ihren Respekt vor dem Menschen behalten, dürften sie auf keinen Fall gefüttert werden, wie sie weiter ausführt. Auch eine indirekte Fütterung durch das unachtsame Lagern von Speiseresten und Tierfutter könne Wölfe anlocken und die Tiere so mittelfristig an den Menschen gewöhnen. „Wer Wölfe füttert, hilft nicht, sondern schadet ihnen“, so Till.

Wenn man zu Fuß oder auf dem Fahrrad einem Wolf begegnet, sollte man ruhig bleiben und sich langsam zurückziehen. Falls der Wolf doch einmal folgt, gilt: gelassen und ohne Angst weitergehen. Nur, wenn sich ein Wolf neugierig weiter annähert, empfiehlt es sich, stehenzubleiben, laut zu rufen und in die Hände zu klatschen, um ihn zu vertreiben. „Die Chance, einem Wolf zu begegnen, ist allerdings sehr gering“, erklärt Wolfsexpertin Till vom Naturschutzbund. Umso mehr freue sich der Nabu über die neue Wolfssichtung in Hessen – ganz in der Nähe.