Hinter der Idylle

Von Conny Schneider

Ballauf (Klaus J. Behrendt, l.) und Schenk (Dietmar Bär) sind in der Siedlung unterwegs, in der der Mord passiert ist. (Foto: WDR/Martin Menke)

Wer mit wem und warum – bis das dem Zuschauer einigermaßen verständlich ist, vergeht einige Zeit. Doch legt es Regisseur Torsten C. Fischer in seinem nun schon siebten „Tatort“ mit Ballauf und Schenk geschickt an, den Schleier bis zur Lösung des Falls nach und nach zu lüften – begleitet von atmosphärisch starken Bildern. Einziges Manko dabei: Längen sorgen dafür, dass Spannung nicht so recht aufkommen will.

Charmante Nebenepisoden: Schenk und Ballauf gehen ihrer Wurstbude fremd, und Schenk führt eigenen Nachbarschaftskrieg gegen einen Papageibesitzer.

Das Erste zeigt den „Tatort: Nachbarn“ am Sonntag, 26. März, um 20.15 Uhr.