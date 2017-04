Ihr Feind ist die Zeit

Von Markus Engelhardt

Faber geht dahin, wo es weh tut. Das weiß nicht nur die „Tatort“-Gemeinde, die den Dortmunder Kommissar und sein... nun ja, „Team“ längst ins Herz geschlossen hat. Das hat sich auch in der restlichen Fernseh-Republik herumgesprochen. Und so wird ausgerechnet der wohl sperrigste und widerborstigste Ermittler langsam so etwas wie ein Publikumsliebling. Obwohl (oder vielleicht weil) im Ruhrpott alles anders läuft – angefangen von der horizontalen Erzählweise über die vergleichsweise düstere Atmosphäre bis hin zum Dauerstreit unter den Ermittlern. Das hier ist nicht Münster.