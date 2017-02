Jetzt mal im Ernst

Von Conny Schneider

Die Hauptkommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) geraten bei ihren Ermittlungen in ein Porzellanwerk. (Foto: MDR/Anke Neugebauer)

...einen bunten Haufen überspitzter Figuren.

...einen skurrilen Fall.

...ein witzelndes Ermittlerteam, das sich selbst nicht ernst nimmt.

Und fertig ist eine neue Folge des Weimarer „Tatorts“. Damit waren die Macher bislang gut gefahren. Doch „Der scheidende Schupo“ kommt ein wenig anders daher.

Der unscheinbare Schutzpolizist Ludwig Maria „Lupo“ Pohl wird sterben – zunächst ein Bombenanschlag im heimischen Rosengarten, der nicht ihn, sondern seine Ex erwischt, dann eine Vergiftung mit Rizin, die ihn innerhalb der nächsten zwei Tage umbringen wird.

In dieser Zeit will das Ermittlerduo Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) aufklären, wer dem Kollegen das angetan hat. Dabei stoßen die beiden Ermittler auf viele schräge Typen und eine große Erbschaft. Dann verlässt der Sterbende die Klinik – mit dem Kommissariatsleiter als Geisel.

Der neue „Tatort“ aus Weimar ist wahrlich keine Lachnummer. Das heißt jedoch nicht, dass die Situationskomik und der flapsig-selbstironische Umgangston der beiden Ermittler auf der Strecke bleiben. Im Gegenteil! Dennoch schlägt Regisseur Sebastian Marka in seinem mit zahlreichen Märchenmotiven versehenen Krimi auch ernstere Töne an und zeigt durch einen großartigen Arndt Schwering-Sohnrey auf, was Menschen antreibt, die von keinem jemals ernst genommen wurden.

Das Erste zeigt den „Tatort: Der scheidende Schupo“ am Sonntag, 5. Februar, um 20.15 Uhr.