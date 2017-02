Kölle Alaaf

Von Conny Schneider

Nun wird die Tanztrainerin der Gruppe tot aufgefunden. Erschlagen. Doch die Vorbereitung für das närrische Treiben muss weitergehen. Mittendrin in dieser Glitzer-Welt aus Ehrgeiz und Erwartungen, aus Konkurrenz und Mobbing: Karnevalsfan Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Karnevalshasser Max Ballauf (Klaus J.Behrendt).

„Warum tut man sich das an?“ – „Aus Liebe zum Karneval.“ Zwei Sätze, die deutlich das zum Ausdruck bringen, worum es in diesem „Tatort“ unter der Regie von Thomas Jauch geht. Wer mit Karneval nicht viel anfangen kann, wird ein wenig ratlos und auch überfordert zurückbleiben: So viel Kommerz, so viel Leistungsdruck, so viel Leidenschaft, Hass und Neid – alles für Karneval?

Wem es ähnlich geht, dem sei gesagt: Der große Lichtblick sind Schenk und Ballauf. Denn die beiden Kommissare sind verbal in Bestform.

Das Erste zeigt den „Tatort: Tanzmariechen“ am Sonntag, 19. Februar, um 20.15 Uhr.