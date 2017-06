Trister Abschied

Von Kirsten Ohlwein

„Borowski und das Fest des Nordens“ heißt der neue „Tatort“ aus Kiel – eine Anspielung auf die Kieler Woche, von der man aber 90 Minuten lang so gut wie nichts sieht. Auch sonst ist der Fall, den die beiden Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli) lösen müssen, allenfalls ein Fest der Gewalt, richtig festlich wird es aber bis zum Schluss nicht. Der Täter ist dem Zuschauer von Beginn an bekannt, wir begleiten Borowski und Brandt also bei ihrer eigenen sehr langen Suche nach dem Mörder.