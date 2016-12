Anton braucht viel Liebe

Tierheim Mischlingsrüde sucht Anschluss

Der kleine, kastrierte Hund wurde 2009 geboren und ist anfangs sehr schüchtern, wenn er unbekannten Personen begegnet. Anton reagiert dabei aber nicht panisch, sondern ruhig und zurückhaltend. Der Mischlingsrüde stammt aus einer befreundeten Tierschutzorganisation - und soll jetzt endlich ein eigenes Zuhause bekommen.

Er hat in den wenigen Tagen, die er im Marburger Kreistierheim ist, schon große Fortschritte gemacht und lernt gerade, brav an der Leine spazieren zu gehen. Anton verträgt sich mit anderen Hunden. Gut aufgehoben wäre er in einem ruhigeren Haushalt ohne kleine Kinder. Der Hund wäre durchaus auch für Senioren geeignet, die noch gut zu Fuß sind und mit ihm gerne Spaziergänge unternehmen.

Wer sich für Anton interessiert, kann ihn im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" besuchen. Das Büro ist im neuen Jahr wieder freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Infos gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (en)