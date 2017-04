"Balou" will ein Einzelhund sein

TIERHEIM Außer dem Schäferhund warten im Dillfeld zwei Ratten auf ein neues Zuhause

Das Tierheim vermittelt aktuell auch zwei von ihrer Besitzerin beim Umzug in der Wohnung zurückgelassene Ratten. (Foto: K. Weber)

„Balou“ wurde in Driedorf gefunden. Er will als Einzelgänger die ganze Aufmerksamkeit der Menschen. (Foto: K. Weber)

DILLENBURG Schäferhund „Balou“ wartet im Tierheim in Dillenburg immer noch auf ein Zuhause. Auch die beiden Ratten, die schon vor einer Woche vorgestellt wurden, sind noch in der Einrichtung.

Der zwei Jahre alte „Balou“ kam als Fundhund von Driedorf nach Dillenburg. Er wurde von seinen Besitzern nicht abgeholt und soll eine neue Familie bekommen. Für den freundlichen Vierbeiner werden hundeerfahrene Tierfreunde gesucht. Vermutlich wurde begonnen, „Balou“ im Schutzdienst auszubilden. Er zeige ein typisches Verhaltensmuster, was dafür spreche, erläuterte die Tierheimleiterin Christine Nickel. Vermutlich sei die Ausbildung jedoch abgebrochen worden. Zudem habe der Hund einen mehrfach gebrochenen Kiefer. Interessenten sollten bereit sei, mit „Balou“ zu arbeiten. Kleine Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben. Auch möchte der Rüde als Einzelhund die ganze Aufmerksamkeit „seiner“ Menschen genießen.

In ein neues Zuhause sollen auch die beiden Ratten vermittelt werden, die seit gut eineinhalb Wochen in der Einrichtung im Dillfeld versorgt werden. Sie wurden von ihrer Besitzerin beim Umzug in der Wohnung zurückgelassen. Die noch namenlosen Ratten sind freundlich und zutraulich.

Anzeige

Besitzerin ließ Ratten in Wohnung zurück

Das Tierheim ist montags bis freitags jeweils von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr für Besucher geöffnet. An diese Tagen sind die Mitarbeiter auch von 11 bis 13 Uhr unter (0 27 71) 3 22 22 erreichbar. Weitere Infos: www. tierheimdillenburg.de. (kaw)