"Klein Abby" ist noch sehr jung

TIERE Auch "Ramses" sucht ein Zuhause

„Klein Abby“ lief Mitte Januar in Wissenbach auf einer Straße herum. (Foto: K. Weber)

„Klein Abby“ war Mitte Januar in Wissenbach gefunden worden. In der Straße „Breite Wies“ lief sie herum und fand Unterschlupf. Die Finder haben sie nun ins Tierheim gebracht, wo man hofft, dass der oder die Besitzer der Katze sich melden. „Klein Abby“ macht einen gepflegten Eindruck, ist sehr lieb, aber leider nicht tätowiert und auch nicht gechipt. Derzeit ist so noch etwas zurückhaltend.

„Ramses“ kommt auch mit Katzen gut zurecht

Anzeige

Der Jagdhund-Mischling „Ramses“ ist seit Dezember in der Einrichtung im Dillfeld untergebracht. Der Rüde ist ein Jahr alt und ein verspielter, temperamentvoller Hund. „Ramses“ ist freundlich und lieb, braucht aber ein Herrchen oder Frauchen, das ihn auslastet, beispielsweise mit dem Besuch einer Hundeschule und eventuell Hundesport. Der muntere Vierbeiner ist verschmust, lieb, hundeverträglich und kommt auch mit Katzen gut zurecht.

Das Tierheim in Dillenburg ist montags bis freitags jeweils von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr für Besucher geöffnet. An diesen Tagen sind die Mitarbeiter auch von 11 bis 13 Uhr unter (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen. Zudem ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der regelmäßig abgehört wird. (kaw)

Weitere Infos: www.tierheimdillenburg.de