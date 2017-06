Tommy schmust sehr gerne

TIERHEIM Kater braucht ein neues Zuhause

Marburg-Cappel Das Kreis-Tierheim in Cappel sucht für Kater Tommy ein neues Zuhause.

Tommy blickt sehnsüchtig durch die Gitter des Katzenhauses im Tierheim: Er möchte nach draußen, denn der schwarz-weiße Kater ist Freigang gewohnt. Doch den kann er nicht mehr in gewohnter Form bekommen.

Tommy wurde zirka 2011 geboren, ist lieb und freundlich zu jedermann, kommt mit Hunden und auch mit Kindern klar. Der verschmuste Kater wurde im Tierheim abgegeben, weil seine Besitzer ein zweites Kind erwarteten und sie keine Zeit mehr für ihn hatten.

Beim Tierarzt-Check wurde er positiv auf FeLV getestet. Felines Leukämievirus – auch Leukose genannt – ist eine Immunschwächekrankheit, die bei Ausbruch zu Sekundärerkrankungen führen kann. Bis jetzt zeigt Tommy keine FeLV-typischen Symptome und ist soweit topfit.

Gesicherter Freigang

Allerdings sollte er zum Schutze anderer Katzen in seinem neuen Zuhause nur noch gesicherten Freigang auf einer Terrasse oder einem Balkon bekommen, denn die Krankheit ist durch Tröpfcheninfektion übertragbar. Tommy ist ein unkomplizierter Kater, der gerne Zeit mit Menschen verbringt. Vermutlich würde er sich auch über Kontakt zu Artgenossen freuen. Wenn Katzen in seinem neuen Heim wohnen, sollten diese aber auch FeLV-positiv sein. Das Tierheim wünscht sich für ihn verantwortungsvolle Besitzer, die viel Zeit für ihn haben und ihn so umsorgen, wie er es verdient hat.

Wer sich für Tommy interessiert, kann ihn im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ besuchen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung nach Terminvereinbarung möglich.

Informationen gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (en)