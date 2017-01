Wer vermisst diesen Schäferhund?

TIERHEIM Auch "Wotan" wartet auf Vermittlung

Wer kennt diesen, in Driedorf gefundenen Schäferhund? Er wartet im Dillenburger Tierheim auf seine Besitzer. (Foto: K. Weber)

Dillenburg Ein Schäferhund wartet im Tierheim in Dillenburg auf seinen Besitzer. Der Hund ist am späten Donnerstagabend in Driedorf gefunden worden.