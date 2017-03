"Yuna" und "Balou" suchen ein Zuhause

TIERHEIM Besitzer holen Fundhunde nicht ab

Dillenburg Zwei Fundhunde, die bisher nicht von ihren Besitzern im Tierheim in Dillenburg abgeholt wurden, suchen in dieser Woche eine neues Zuhause. Sie heißen „Yuna“ und „Balou“.

Hütehundmischling „Yuna“ wurde etwa Anfang 2013 geboren. Die Hundedame wurde am 8. Februar dünn und verwahrlost in Herbornseelbach gefunden. Mittlerweile hat sie sich gut erholt und wartet auf einen Tierfreund, der ihr ein Zuhause gibt.

„Yuna“ ist sehr lieb, mag Artgenossen, vor allem Rüden. Als Zweithund wäre sie bestens geeignet. Männern gegenüber ist sie allerdings anfangs recht vorsichtig. Hat sie aber Vertrauen gefasst, ist sie zutraulich. Für die Hündin wird ein hundeerfahrenes Zuhause gesucht. Herrchen und Frauen sollten gerne ausgiebig mit Vierbeinern spazieren gehen. Kinder sollten wegen „Yunas“ Größe mindestens im Grundschulalter sein.

Auch „Balou“ ist ein Fundhund (Driedorf). Seit dem 26. Januar ist er im Dillenburger Tierheim. Der Rüde wurde, wie „Yuna“, von seinen Besitzern nicht abgeholt und soll nun in andere liebevolle Hände gegeben werden. „Balou“ erblickte Anfang 2015 das Licht der Welt. Als er ins Tierheim kam und die Helfer ihn zur ersten Untersuchung zum Tierarzt brachten, wurde festgestellt, dass sein Kiefer mehrfach gebrochen war. Dies ist verheilt.

Der Rüde spielt gerne, ist gerne mit anderen Hunden zusammen und mag Spaziergänge. Tierfreunde, die sich für ihn interessieren, sollten bereit sein, mit dem Hund zu arbeiten und beispielsweise eine Hundeschule zu besuchen. Kinder sollten wegen seines Temperaments größer sein.

Die Besuchszeiten des Tierheims in Dillenburg sind montags bis freitags jeweils von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr. An diesen Tagen sind die Mitarbeiter auch in der Zeit von 11 bis 13 Uhr unter (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Weitere Informationen: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)