Baldauf für Arbeitspflicht bei Langzeitarbeitslosen

Arbeitsminister Schweitzer wies dies am Sonntag zurück und entgegnete: "Die Forderung nach einer Arbeitspflicht für Menschen, die über eine lange Zeit erfolglos versucht haben wieder in Arbeit zu kommen, halte ich nicht nur begrifflich für äußerst irritierend." Dies gehe an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. "Zu suggerieren, es läge nur am fehlenden Willen sich zu engagieren, halte ich für respektlos." Zwang und Sorge vor Sanktionen, kurzfristige Aktivität statt nachhaltiger Qualifizierung und Integration seien keine Zukunftsperspektive für die betroffenen Menschen.