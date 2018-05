Ägyptens Star Salah glaubt weiter an WM-Teilnahme

Schulterverletzung

Kiew (dpa) - Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah glaubt nach seiner schweren Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) weiter an seine Teilnahme an der Fußball-WM in Russland.

Copyright © mittelhessen.de 2018