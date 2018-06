Brasilianer absolvieren erstes WM-Training in Russland

Fan stürmt Platz

Sotschi (dpa) - Rekord-Weltmeister Brasilien hat sein erstes Training vor der Fußball-WM in Russland absolviert. Einige Hundert Zuschauer verfolgten am Morgen die öffentliche Einheit in Sotschi und feierten vor allem Superstar Neymar und Champions-League-Sieger Marcelo lautstark.

