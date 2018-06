Cahill und Australien auf Rekordjagd

WM-Routine als Erfolgsfaktor

Kasan (dpa) - Eine australische Fußball-Legende ist er längst, nun will sich Tim Cahill endgültig in den Geschichtsbüchern verewigen. In Russland kann er es mit einem WM-Tor auf eine Stufe mit Miroslav Klose, Uwe Seeler und Pelé schaffen, die bei vier Weltmeisterschaften getroffen haben.

