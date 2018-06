VON THOMAS HAIN

Die Wasserschlacht von Salvador da Bahia

Reisetag. Es gießt wie aus Kübeln. Die freundlichen dienstbaren Geister unserer Appartementanlage bringen Regenschirme, damit wir die zehn Schritte von der Haustür bis unters Bambusdach des offenen Frühstücksraumes einigermaßen trockenen Fußes schaffen. Jetzt fängt auch für uns diese Weltmeisterschaft richtig an. Wir folgen der Mannschaft nach Salvador da Bahia. Am tosenden Atlantik entlang geht es vorbei an den in diesen brasilianischen Wintertagen zumeist zahllosen leeren Hotels und Ferienanlagen zum Flughafen. Zum Urlaub machen lädt dieser graue Tag trotz der paradiesischen Umgebung auch nun wirklich nicht ein.

