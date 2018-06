Die nächste CR7-Gala kann kommen

Ronaldo bald GOAT?

Kratowo (dpa) - Das Rätsel über Cristiano Ronaldos Torjubel mit einem möglichen Seitenhieb auf Lionel Messi bleibt vorerst ungelöst. Auf dem Weg zum womöglich doch «Greatest of all Times» (GOAT) will der 33 Jahre alte Superstar aber schon gegen Außenseiter Marokko die nächste (Tor-)Gala zelebrieren.

