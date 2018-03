VON THOMAS HAIN

Drama an Fähre mit Happy End

An der Fähre, die von Santa Cruz Cabralia über den Rio Joao de Tiba nach Santo André führt, spielen sich täglich kleine Dramen ab. Diesseits und jenseits des Flusses, den es für uns auf dem Weg zum und vom Medienzentrum der deutschen Nationalmannschaft zu überqueren gilt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Mit zuweilen nervig langer Wartezeit. An diesem Nachmittag ist die Lage eher entspannt. Bis ein bulliger schwarzer SUV mit getönten Scheiben einfach an der Schlange der Kleinwagen, hoffnungslos überladenen Lieferwagen, einem LKW, Baujahr voriges Jahrtausend, und einer Schar von Fußgängern vorbeirauscht. Das darf hier aber nur das Militär, die Polizei oder die Ambulanz.

Copyright © mittelhessen.de 2014