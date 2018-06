England setzt bei WM auf Spaß und Teamgeist

Mit Einhorn ins Achtelfinale

St. Petersburg (dpa) - Ein Museumsbesuch in der berühmten Eremitage von St. Petersburg, Bowling-Sessions und ein Wettrennen auf aufblasbaren Einhörnern im Schwimmbad - in der Woche vor Englands zweitem WM-Gruppenspiel gegen Panama sah es beinahe so aus, als wäre die Nationalmannschaft im Urlaub.

