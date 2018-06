Erfolgreiche WM-Tests für England und Portugal

DFB-Gegner Südkorea torlos

London (dpa) - Englands Fußball-Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gefeiert. Fünf Tage nach dem 2:1 gegen Nigeria gewannen die Three Lions in Leeds ihr letztes WM-Testspiel mit 2:0 (1:0) gegen Costa Rica.

